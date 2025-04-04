Міністри закордонних справ Чехії та Литви засудили ракетний удар по Кривому Рогу

Глави МЗС Чехії та Литви Ян Ліпавський і Кястутіс Будріс засудили російський ракетний удар по центру Кривого Рогу, внаслідок якого загинуло щонайменше 16 людей.

"Випустити ракету по дитячому майданчику - це не війна, це варварство. Наші думки з сім'ями загиблих і з тими, хто захищає свою країну від російського терору. Чехія стоїть з вами", пише міністр закороднних справ Чехії Ян Ліпавський на своїй сторінці в Х у п’ятницю.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс в свою чергу відреагував на повідомлення президента Володимира Зеленського, в якому були оприлюднені фото наслідків удару, залишивши коментар: "Припинення вогню Путіним"

Джерела: https://x.com/JanLipavsky/status/1908221852159193367

https://x.com/BudrysKestutis/status/1908212472059662498