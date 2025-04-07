Ватикан передає Україні чотири машини "швидкої" з медикаментами

Префект Дикастерії служіння милосердя Святого престолу кардинал Конрад Краєвський вирушив в Україну для того, щоб доставити чергову допомогу від Папи Франциска – чотири машини "швидкої допомоги" з обладнанням та медикаментами, повідомляє у понеділок Vatican News.

"Це буде вже десята місія кардинала Конрада Краєвського в Україні, починаючи від березня 2022 року. Він вирушив, щоб доставити чотири автомобілі швидкої допомоги, оснащені всіма медичними інструментами, необхідними для порятунку життя, які будуть призначені для зон бойових дій", - йдеться в повідомленні на сайті.

Як розповів Папський розподілювач милостині в інтерв'ю для Радіо Ватикану, в каретах швидкої допомоги також знаходяться медикаменти на суму понад EUR 200 тис, що були зібрані в Неаполі в рамках кампанії "Farmaco sospeso – відкладені для когось ліки".

"Люди, які купували ліки, також купували щось для потреб постраждалих від війни в Україні", – пояснив кардинал Каревський.

Попередній візит кардинала Краєвського в Україну відбувся у контексті різдвяних світ. Тоді він доставив мобільну операційну та прилади ультразвукової діагностики, і взяв участь у різдвяних богослужіннях у Харкові.