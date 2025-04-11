Інтерфакс-Україна

Події

14:19 11.04.2025

Повернутися до формату ЗНО можливо буде лише при змозі запропонувати декількаденне оцінювання - директорка УЦОЯО

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Повернутися до формату ЗНО можливо буде лише при змозі запропонувати декількаденне оцінювання - директорка УЦОЯО

Повернутися до формату зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) можливо буде лише тоді, коли буде готовність запропонувати декількаденне оцінювання, вважає директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

"Зовнішнє незалежне оцінювання - це специфічний формат, і НМТ багато в чому забрав основні риси цього формату… Відмінність класичного ЗНО від того формату, який ми презентуємо зараз - це те, що це комп'ютерне оцінювання, а не паперове", - сказала Вакуленко на брифінгу в п'ятницю в Києві, відповідаючи на питання, чи є шанси що в майбутньому в Україні повернуться до формату ЗНО.

Також вона відзначила, що головна відмінність двох форматів у зв'язку з повномасштабною війною, це те, що наразі вступники мають здавати тести одразу з чотирьох предметів в межах одного періоду, а не окремо, як це було при ЗНО.

"Це вимушена історія лише на той період, коли ми не можемо організувати повноцінні довготривалі оцінювання в окремі дні", - додала Вакуленко.

За її словами, діючий формат матиме місце до того часу, поки будуть оцінювання за кордоном, а також поки не буде готовності запропонувати декількаденне оцінювання (хоча б дводенне) через логістичні питання для вступників.

Зокрема, йдеться про можливі безпекові питання і повітряні тривоги, а також перебої з електроенергією.

Як повідомлялося, у травні 2024 року міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) може бути повернуто в гібридному форматі.

Теги: #уцояо #нмт #зно

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