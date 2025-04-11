Інтерфакс-Україна

Події

13:48 11.04.2025

Фріз закликала комітет нацбезпеки пришвидшити розгляд законопроєкту щодо одноразової допомоги родинам загиблих

2 хв читати
Фріз закликала комітет нацбезпеки пришвидшити розгляд законопроєкту щодо одноразової допомоги родинам загиблих

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") закликала голову комітету Олександра Завітневича ("Слуга народу") прискорити підготовку до розгляду на пленарному засіданні законопроєкту щодо уточнення порядку отримання одноразової грошової допомоги родинами загиблих військовослужбовців.

"На засіданні комітету звернулась до голови та колег щодо прискорення розгляду законопроєкту щодо уточнення порядку отримання одноразової грошової допомоги родинами загиблих військовослужбовців та включення його в порядок денний парламенту для ухвалення рішення", - розповіла Фріз, яка є однією з авторів законопроєкту, агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За словами народного депутата, мова йде про зміни до статті 16-3 закону №12106 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Сьогодні чинна норма передбачає трирічний строк подання документів від дати загибелі. Але на практиці — встановлення обставин смерті, ідентифікація тіла чи отримання офіційних документів може займати місяці, а то й роки. У підсумку — сім’ї захисників втрачають право на допомогу лише через часові формальності. Це несправедливо", - зазначила Фріз.

За її словами, законопроєкт пропонує у випадках загибелі під час служби військовослужбовця — рахувати три роки не від дати смерті, а з моменту отримання свідоцтва про смерть.

"Це буде людяне та справедливе рішення, яке дозволить родинам героїв реалізувати своє право на допомогу", - підкреслила Фріз.

Вона також додала, що парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав цей законопроєкт.

Законопроєкт №12106 зареєстровано у Верховній Раді 8 листопада 2024 р. Серед його авторів - колеги Фріз по фракції, а також народні депутати Соломія Бобровська (фракція "Голос"), Василь Мокан ("Слуга народу").

Теги: #допомога #загиблих #законопроєкт #сімї

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 11.04.2025
Порошенко везе на фронт морпіхам дрони, РЕБ і квадроцикли

Порошенко везе на фронт морпіхам дрони, РЕБ і квадроцикли

16:39 10.04.2025
Кличко обговорив з дипломатами 38 країн допомогу Україні та інвестиції

Кличко обговорив з дипломатами 38 країн допомогу Україні та інвестиції

10:40 10.04.2025
Мінфін підготував законопроєкт, що передбачає щорічну передачу даних в ДПС інтернет-платформами

Мінфін підготував законопроєкт, що передбачає щорічну передачу даних в ДПС інтернет-платформами

21:29 09.04.2025
Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський

Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський

20:32 09.04.2025
Законопроєкт про віртуальні активи може бути винесений на голосування фінкомітету Ради до кінця квітня - Гетманцев

Законопроєкт про віртуальні активи може бути винесений на голосування фінкомітету Ради до кінця квітня - Гетманцев

02:17 09.04.2025
Республіканці планують обмежити вплив Трампа на зовнішню торгівлю – ЗМІ

Республіканці планують обмежити вплив Трампа на зовнішню торгівлю – ЗМІ

01:28 09.04.2025
Трамп анонсував масштабне скорочення витрат на понад $1 трлн

Трамп анонсував масштабне скорочення витрат на понад $1 трлн

11:34 08.04.2025
Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

19:45 07.04.2025
Ватикан передає Україні чотири машини "швидкої" з медикаментами

Ватикан передає Україні чотири машини "швидкої" з медикаментами

18:19 07.04.2025
Європейський інвестбанк виділив EUR100 млн на технічну допомогу Україні для підготовки проєктів реконструкції

Європейський інвестбанк виділив EUR100 млн на технічну допомогу Україні для підготовки проєктів реконструкції

ВАЖЛИВЕ

Через негоду в Миколаївській області є обмеження для руху автотранспорту

Міністр оборони Британії оголосив про пакет у розмірі £350 млн для підтримки українських бійців на передовій

На "Рамштайні" президент Зеленський і держсекретар США приєднаються онлайн

Німеччина цього року поставить Україні ще чотири системи ППО IRIS-T і вже доставила 30 ракет Patriot

Аварійне вимкнення е/е сталося через негоду в 12 населених пунктах Полтавщини

ОСТАННЄ

Німеччина якнайшвидше укладе подальші рамкові угоди з оборонною промисловістю України - Пісторіус

ПАРЄ голосуватиме за резолюцію про українських журналістів у жовтні - Кравчук

Повернутися до формату ЗНО можливо буде лише при змозі запропонувати декількаденне оцінювання - директорка УЦОЯО

В основний період реєстрації для участі в НМТ-2025 зареєструвалося 312 тис. вступників

Через негоду в Миколаївській області є обмеження для руху автотранспорту

САП просить суд арештувати ексголову ДФС Насірова з альтернативою застави в 75 млн грн

Умєров подякував Німеччині за оголошення про EUR11 млрд військової підтримки України до 2029 року

У суботу в частині України невеликий дощ, вночі заморозки, вдень потеплішає до 7-12°

Ткаченко подав позов у суд щодо розширення повноважень Кличка

У Миколаєві вирує негода – снігопад із сильним вітром

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА