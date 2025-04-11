Фріз закликала комітет нацбезпеки пришвидшити розгляд законопроєкту щодо одноразової допомоги родинам загиблих

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") закликала голову комітету Олександра Завітневича ("Слуга народу") прискорити підготовку до розгляду на пленарному засіданні законопроєкту щодо уточнення порядку отримання одноразової грошової допомоги родинами загиблих військовослужбовців.

"На засіданні комітету звернулась до голови та колег щодо прискорення розгляду законопроєкту щодо уточнення порядку отримання одноразової грошової допомоги родинами загиблих військовослужбовців та включення його в порядок денний парламенту для ухвалення рішення", - розповіла Фріз, яка є однією з авторів законопроєкту, агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За словами народного депутата, мова йде про зміни до статті 16-3 закону №12106 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Сьогодні чинна норма передбачає трирічний строк подання документів від дати загибелі. Але на практиці — встановлення обставин смерті, ідентифікація тіла чи отримання офіційних документів може займати місяці, а то й роки. У підсумку — сім’ї захисників втрачають право на допомогу лише через часові формальності. Це несправедливо", - зазначила Фріз.

За її словами, законопроєкт пропонує у випадках загибелі під час служби військовослужбовця — рахувати три роки не від дати смерті, а з моменту отримання свідоцтва про смерть.

"Це буде людяне та справедливе рішення, яке дозволить родинам героїв реалізувати своє право на допомогу", - підкреслила Фріз.

Вона також додала, що парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав цей законопроєкт.

Законопроєкт №12106 зареєстровано у Верховній Раді 8 листопада 2024 р. Серед його авторів - колеги Фріз по фракції, а також народні депутати Соломія Бобровська (фракція "Голос"), Василь Мокан ("Слуга народу").