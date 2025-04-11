Німеччина не зможе надавати Україні системи "Patriot" найближчим часом – міністр оборони

Німеччина не зможе надати Україні ще одну систему "Patriot" до літа, про яку просили президент Зеленський і міністр оборони Умєров, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Як ви знаєте, Німеччина вже надала чотири повні системи "Patriot". Ми не можемо надати більше на даний момент, бо очікуємо нові поставки, які почнуться лише у 2027 році, якщо я правильно пам’ятаю. Тому наразі ми не здатні надати ще одну систему", - сказав він під час пресконференції за підсумком засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі в п’ятницю.

Міністр зазначив, що президент України Володимир Зеленський міністр оборони Рустем Умеров раніше згадували про потребу щонайменше в одній системі до літа. Але в довгостроковій перспективі вони потребують більше.

За його словами, наразі Німеччина намагається шукати по всьому світу будь-які системи ППО цього класу. Одночасно з цим вони шукають кошти, щоб купити все, що зможуть.

Раніше повідомлялося, що Німеччина цього року поставить Україні ще чотири системи ППО IRIS-T і вже доставила 30 ракет Patriot.

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі вперше під спільним німецько-британським керівництвом відбулося засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), де головували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що основним питанням, яке буде розглянуте на засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" у Брюселі в п'ятницю буде посилення української протиповітряної оборони, потрібно політичне рішення для постачання систем Patriot в Україну. Він наголосив, що потрібно політичне рішення для постачання цих систем, щоб захистити наші міста і села та життя наших людей передусім від загрози російського балістичного озброєння.

За даними ЗМІ, Міністр оборони США Піт Гегсет прийме участь у наступному засіданні країн, які зустрінуться у форматі "Рамштайн" по відеодзвінку.

2 квітня і делегації Великої Британії при НАТО анонсували нову зустріч "коаліції охочих" 10 квітня, а також засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 11 квітня у Брюсселі. За словами президента Володимира Зеленського, під час засідання на підтримку Україні у форматі "Рамштайн" буде озвучено оборонні пакети.

Як повідомлялося, на початку березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", ймовірно, відбудеться в кінці березня - на початку квітня.

Пісторіус підкреслив, що для координації подальшої підтримки України вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України "як співголови, під нашим спільним керівництвом".

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбулося у Брюсселі 12 лютого. Це була перша участь міністра оборони США Піта Гегсета у зустрічі групи.