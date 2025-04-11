Інтерфакс-Україна

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13:55 11.04.2025

В основний період реєстрації для участі в НМТ-2025 зареєструвалося 312 тис. вступників

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В основний період реєстрації для участі в НМТ-2025 зареєструвалося 312 тис. вступників

В основний період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року зареєструвалося 312 тис. вступників, повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

"Ми зареєстрували понад 312 тис. вступників. Але створило кабінети навіть більше - понад 320 тис., але, на жаль, вони або не відправили документи на оброблення або, можливо, змінили свою думку і не планують вступати", - сказала Вакуленко на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Також повідомила, що близько 20 тис. - це вступники, які подалися для проходження НМТ за кордоном, що дещо менше, ніж в попередні роки.

Вакуленко додала, продовж додаткового періоду можлива реєстрація що до 3-5 тис. вступників.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

Теги: #уцояо #учасники #нмт

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