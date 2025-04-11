Українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 млн грн на створення та розширення виробництва - Шмигаль

Українські виробники компонентів зброї відтепер можуть отримати грант до 8 млн грн на створення та розширення свого виробництва, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Працюватиме механізм співфінансування 50 на 50. Якщо 8 млн грн гранту дає держава, то підприємець має теж інвестувати 8 млн грн. Для виробників компонентів безпілотників працюють ще кращі умови: 70% дає держава і лише 30% має інвестувати сам виробник", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в пʼятницю.

За його словами, це частина програми "Зроблено для перемоги", на яку в бюджеті передбачено 1 млрд грн.

"Будуємо новий оборонно-промисловий комплекс, який здатен захистити як Україну, так і Європу. Виробництво на території України — це ключовий компонент, який означає нашу самодостатність, обороноздатність, економічну безпеку та силу", - додав премʼєр.