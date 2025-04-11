Аварійне вимкнення е/е сталося через негоду в 12 населених пунктах Полтавщини

Через сніг та вітер сталося аварійне вимкнення електроенергії в 12 населених пунктах Полтавської області, без світла 1,5 тис. побутових абонентів, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"Аварійне відключення електроенергії сталося через сніг та вітер у 12 населених пунктах Миргородської та Лохвицької громад", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що без світла залишилися 1505 побутових та 155 юридичних абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.