Інтерфакс-Україна

Події

08:09 11.04.2025

Аварійне вимкнення е/е сталося через негоду в 12 населених пунктах Полтавщини

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Аварійне вимкнення е/е сталося через негоду в 12 населених пунктах Полтавщини

Через сніг та вітер сталося аварійне вимкнення електроенергії в 12 населених пунктах Полтавської області, без світла 1,5 тис. побутових абонентів, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"Аварійне відключення електроенергії сталося через сніг та вітер у 12 населених пунктах Миргородської та Лохвицької громад", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що без світла залишилися 1505 побутових та 155 юридичних абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

 

 

Теги: #відключення #полтавська_область #світло

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