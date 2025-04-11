Інтерфакс-Україна

Події

15:24 11.04.2025

Кабмін унормував залучення ТЧХУ до робіт із запобігання виникненню НС та ліквідації їх наслідків

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Кабмін унормував залучення ТЧХУ до робіт із запобігання виникненню НС та ліквідації їх наслідків

Кабінет міністрів унормував можливість залучення Товариства Червоного Хреста України до робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до положення про єдину державну систему цивільного захисту, якими унормовано можливість залучення Товариства Червоного Хреста України на добровільних або договірних засадах до робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Також уточнено порядок обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків.

Теги: #кабмін #нс #тчху #учх

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