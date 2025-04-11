Німеччина якнайшвидше укладе подальші рамкові угоди з оборонною промисловістю України - Пісторіус

Німеччина розширить можливості для ремонту військових засобів в Україні і укладе подальші рамкові угоди з оборонною промисловістю щодо запчастин, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі вперше під спільним німецько-британським керівництвом відбулося засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), де головували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Ми розширимо можливості для ремонту систем в Україні. Ми якнайшвидше укладемо подальші рамкові угоди з оборонною промисловістю щодо запасних частин. Що стосується навчання, то Німеччина продовжуватиме підтримувати навчальні місії та курси для українського персоналу в різних галузях ", - сказав Пісторіус на пресконференції після засідання.

Він також офіційно оголосив, що Німеччина у тісній координації з Україною і партнерами створила ще одну коаліцію сил і засобів.

"Загалом зараз існує дев'ять коаліцій. За допомогою цієї коаліції ми хочемо, щоб Україна стала ще кращою щодо своїх можливостей ведення електроелектронної війни. Зокрема, йдеться про експлуатацію та обслуговування українських засобів зв'язку, розвідки і глушіння ворожого зв'язку, протидію безпілотникам і навігації", - зазначив міністр.

За його словами, підтримка, яку Німеччина надає Україні, "не є дорогою з одностороннім рухом, а це безпрограшна ситуація".

"Розуміння, яке ми отримуємо від коаліції, піде на користь як нам, так і Україні", - додав він.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що основним питанням, яке буде розглянуте на засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" у Брюселі в п'ятницю буде посилення української протиповітряної оборони, потрібно політичне рішення для постачання систем Patriot в Україну. Він наголосив, що потрібно політичне рішення для постачання цих систем, щоб захистити наші міста і села та життя наших людей передусім від загрози російського балістичного озброєння.

За даними ЗМІ, Міністр оборони США Піт Гегсет прийме участь у наступному засіданні країн, які зустрінуться у форматі "Рамштайн" по відеодзвінку.

2 квітня і делегації Великої Британії при НАТО анонсували нову зустріч "коаліції охочих" 10 квітня, а також засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 11 квітня у Брюсселі. За словами президента Володимира Зеленського, під час засідання на підтримку Україні у форматі "Рамштайн" буде озвучено оборонні пакети.

Як повідомлялося, на початку березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", ймовірно, відбудеться в кінці березня - на початку квітня.

Пісторіус підкреслив, що для координації подальшої підтримки України вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України "як співголови, під нашим спільним керівництвом".

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбулося у Брюсселі 12 лютого. Це була перша участь міністра оборони США Піта Гегсета у зустрічі групи.