Інтерфакс-Україна
Події
12:53 12.07.2025

Кількість постраждалих у Львові зросла до дев'яти людей

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Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки у Львові зросла до дев'яти людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький

"Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки у Львові зросла до девʼяти. Двох людей госпіталізували. Всі інші отримали допомогу на місцях", - написав він у телеграмі у суботу.

Він також повідомив, що за уточненими даними, внаслідок нічної атаки ворога в місті пошкоджені: 51 будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 19 об’єктів бізнесу та 2 промислових об’єкти.

Теги: #львів #козицький #постраждалі

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