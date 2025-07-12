Кількість постраждалих у Львові зросла до дев'яти людей

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки у Львові зросла до дев'яти людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький

"Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки у Львові зросла до девʼяти. Двох людей госпіталізували. Всі інші отримали допомогу на місцях", - написав він у телеграмі у суботу.

Він також повідомив, що за уточненими даними, внаслідок нічної атаки ворога в місті пошкоджені: 51 будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 19 об’єктів бізнесу та 2 промислових об’єкти.