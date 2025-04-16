Голова Львівської ОВА пропонує обмежити мерство 4 термінами, як у мера Львова Садового

Законодавчо обмежити кількість каденцій на посту міського голови чотирма термінами пропонує голова Львівської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Ми ж маємо обмеження для президента, то чому їх немає для мерів міст? Тому я підтримую закон про обмеження кількості каденцій для міських голів. Але пропоную зробити обмеження замість не більше ніж два рази – не більше ніж чотири", – написав він у Телеграм.

Козицький пояснив свій пост тим, що натрапив на інформацію у деяких медіа про підготовку законопроєкту "Про внесення змін до "Виборчого кодексу України" щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міського голови.

"Після двох каденцій людина може мати ще сили та енергію працювати далі, а після чотирьох – сумніваюсь, що у когось буде ентузіазм дбати про громаду", – вважає голова Львівської ОВА.

На його думку, такі обмеження сприятимуть оновленню управлінських кадрів та появі нових ідей у розвитку міст України.

Міський голова Львову Андрій Садовий у листопаді 2020 року був вчетверте обраний на цю посаду.

Пошук в інтернеті видає, що це не єдиний такий випадок. Наприклад, у 2020 році вчетверте мером Моршину також у Львівській області став Руслан Ільницький, Володимир Новацький – мером Южного в Одеській області, а Володимир Коваленко – мером наразі окупованої Нової Каховки у Херсонській області.

А міський голова Старокостянтиніва в Хмельницькій області Микола Мельничук на виборах 2020 року був обраний на цю посаду вп’яте та нагороджений президентом Володимиром Зеленським у 2023 році орденом "За заслуги III ступеню" "за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддане виконання службового обов’язку в умовах воєнного стану, вірність українському народові".