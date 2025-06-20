Прикордонники виявили на Львівщині канал незаконного переправлення порушників за кордон за $18,5 тис

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Оперативники Державної прикордонної служби України викрили канал незаконного переправлення порушників за кордон – повний пакет документів, інструктаж та супровід організатор схеми оцінював у $18,5 тис., повідомила пресслужба відомства.

"Організатора злочинної схеми виявили на Львівщині оперативники ДПСУ спільно з правоохоронцями", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у телеграм-каналі у п'ятницю.

Повідомляється, що чоловік пропонував послугу "під ключ" – виготовлення документів, інструктаж і супровід через один із пунктів пропуску. Вартість такого "сервісу" становила $18,5 тис.

Першу частину, $15 тис, правоохоронці зафіксували під час передачі. Другу частину він планував отримати після успішного переправлення клієнта. Зловмисника затримано та оголошено про підозру. Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Слідство триває.