На Львівщині розслідують ДТП, у якій загинуло четверо військових

Фото: https://t.me/DBRgovua

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди через зіткнення з вантажівкою загинуло четверо військовослужбовців, ведеться слідство, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військовослужбовців однієї з військових частин Львівщини. Через зіткнення з вантажівкою загинуло четверо військових", йдеться у повідомленні ДБР у телеграм-каналі у п'ятницю.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, 30 жовтня близько 21:15 у Львівській області поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля Nissan з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо.

Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Nissan, а також пасажир вантажівки – також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу.

Слідчі та оперативні працівники ДБР провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з’ясування всіх обставин трагедії.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб).

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.