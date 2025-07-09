УЧХ провів інформсесію для ветеранів

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УЧХ провів інформаційну сесію для ветеранів у рамках програми «Перезавантаження» на Львівщині.

«Ветерани та члени їх сімей взяли участь в інформаційній сесії на тему «Що далі? Власний досвід - у дію!» та зустрічі щодо можливостей після служби», - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Учасники програми ознайомилися з діяльністю Українського Червоного Хреста, можливістю працевлаштування, провели час у колі однодумців і мали змогу поділитись власним досвідом повернення до цивільного життя. Члени родин ветеранів дізнались, як правильно підтримати своїх близьких на новому життєвому шляху. Захід відбувся у співпраці з Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.

Програма «Перезавантаження: розширення можливостей до працевлаштування» УЧХ реалізується за підтримки Іспанського Червоного Хреста та має на меті допомогти вразливим категоріям населення здобути нову професію, пройти перекваліфікацію або отримати мікрогрант на розвиток власної справи.