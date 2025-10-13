Інтерфакс-Україна
Події
14:15 13.10.2025

Заступник командира в/ч на Львівщині відправляв солдатів класти бруківку і встановлювати пам'ятники на могилах – ДБР

2 хв читати
Заступник командира в/ч на Львівщині відправляв солдатів класти бруківку і встановлювати пам'ятники на могилах – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили заступника командира однієї з військових частин на Львівщині, який замість служби відправляв військовослужбовців виконувати приватні роботи, повідомляє ДБР.

В телеграм-каналі в понеділок Бюро зазначає, що солдати клали бруківку, робили ремонт у будинку заступника командира військової частини та навіть встановлювали пам'ятники на могилах.

За даними слідства, заступник командира "допомагав" знайомому підприємцю, який скаржився, що немає робітників для укладання бруківки.

"За його проханням командир "виділив" кількох військових, які фактично працювали на підприємця. Упродовж березня – вересня 2025 року ці військові, отримуючи грошове забезпечення у частині, укладали бруківку на кількох об’єктах у межах Львівської області", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори.

Сума завданої шкоди державному бюджетові через відсутність військових на службі наразі встановлюється судово-економічними експертизами.

"Також встановлено, що під час своєї відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині, також вони встановлювали пам'ятники на могилах його батьків", - інформують в ДБР.

Крім того, за попередньою інформацією, посадовець перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій, підбурюючи його до самовільного залишення частини.

Заступнику командира повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Досудове розслідування триває.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 1 млн грн. Його також відсторонено від посади.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Теги: #дбр #викриття #львівщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 09.10.2025
Судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби

Судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби

10:25 08.10.2025
ДБР повідомило про підозру екскерівнику Секретаріату омбудсмена у службовій недбалості на 1,6 млн грн

ДБР повідомило про підозру екскерівнику Секретаріату омбудсмена у службовій недбалості на 1,6 млн грн

11:43 07.10.2025
На Миколаївщині ДБР викрило інспектора СІЗО, який закликав росіян до вбивств захисників України

На Миколаївщині ДБР викрило інспектора СІЗО, який закликав росіян до вбивств захисників України

10:11 07.10.2025
БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів та годинників через провідників поїзду Варшава-Київ

БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів та годинників через провідників поїзду Варшава-Київ

11:30 03.10.2025
Судитимуть експосадовця відомчої лікарні м.Дніпро, який вимагав хабар у пораненого бійця - ДБР

Судитимуть експосадовця відомчої лікарні м.Дніпро, який вимагав хабар у пораненого бійця - ДБР

09:45 03.10.2025
ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

16:43 01.10.2025
СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

15:25 01.10.2025
Про підозру повідомлено посадовцю Держгеонадру – сприяв видобутку бурштину на Рівненщині

Про підозру повідомлено посадовцю Держгеонадру – сприяв видобутку бурштину на Рівненщині

18:38 30.09.2025
На Миколаївщині викрили схему незаконного користування надрами на 120 млн грн – прокуратура

На Миколаївщині викрили схему незаконного користування надрами на 120 млн грн – прокуратура

15:14 30.09.2025
Зрадник, що служив окупантам у захопленій херсонській колонії, проведе за гратами 15 років

Зрадник, що служив окупантам у захопленій херсонській колонії, проведе за гратами 15 років

ВАЖЛИВЕ

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

ОСТАННЄ

Гетманцев пропонує передбачити базові оклади для викладачів вишів на рівні 30-40 тис. грн в проєкті держбюджету-2026

РФ пошкодила чи зруйнувала майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго"

Нацполіція за міжнародної співпраці викрила зловмисника на поширенні дитячої порнографії

Оборонна підтримка та фінансова допомога — у фокусі візиту Стефанчука до ФРН

Робочу групу зі збереження свідчень про події збройної агресії РФ очолить глава Укрдержархіву Хромов

Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

Місцевим органам необхідно звірити назви вулиць з переліком осіб та подій, що містять символіку російської імперської політики - голова УІНП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА