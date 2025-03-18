Інтерфакс-Україна

Події

09:50 18.03.2025

В Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи, інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється - влада

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В Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи, інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється - влада
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

(оновлена)

Після ранкової атаки дронів ворога у вівторок в Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків на території школи, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце", - написав він в телеграм.

У свою чергу начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що "на території навчального закладу по вул. Путивльська в Деснянському районі зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА".

"На відкритій місцевості займання. Працюють служби. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Учні школи під час тривоги перебували в укритті", - написав Ткаченко в телеграм.

Теги: #уламки #дрон #деснянський_район #кличко

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