В Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи, інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється - влада

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Після ранкової атаки дронів ворога у вівторок в Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків на території школи, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце", - написав він в телеграм.

У свою чергу начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що "на території навчального закладу по вул. Путивльська в Деснянському районі зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА".

"На відкритій місцевості займання. Працюють служби. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Учні школи під час тривоги перебували в укритті", - написав Ткаченко в телеграм.