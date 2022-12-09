Економіка

18:37 09.12.2022

Мережі супермаркетів в Україні збільшують кількість магазинів з автономним живленням

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Мережі супермаркетів в Україні збільшують кількість магазинів з автономним живленням

 Українські мережі супермаркетів продовжують збільшувати кількість торговельних об'єктів, обладнаних генераторами та "старлінками" на випадок тривалих відключень електроенергії.

Як повідомила пресслужба "АТБ", на початок грудня компанія обладнала генераторами 235 магазинів мережі й має намір збільшити їх кількість у грудні-січні. У такий спосіб 20% працюючих магазинів мережі на сьогодні можуть працювати автономно.

У мережі "Сільпо" наразі налічується 65 обладнаних генераторами торговельних точок, що становить близько 21% від усіх працюючих магазинів. За даними компанії, до кінця грудня частка супермаркетів з автономним живленням збільшиться в мережі до 60% (179 точок), а в січні – до 95% (285).

Varus також використовує додаткові мобільні генератори для оперативного під'єднання до електроживлення супермаркетів із найбільшим потоком клієнтів у пікові години навантаження, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі мережі.

"Для тих магазинів, які поки що необладнані генераторами, Varus має чіткий алгоритм дій для співробітників. Вони оперативно вживають заходів щодо збереження продукції, щоб у разі необхідності перевезти її на збереження до іншого супермаркету мережі", – повідомила компанія.

Крім генераторів, опитані агентством мережі супермаркетів закуповують пристрої для забезпечення безперебійного інтернет-зв'язку. За даними "Сільпо", 170 "старлінків" уже закуплені та надійдуть для встановлення в магазинах до 19 грудня. Як повідомила мережа "АТБ", у компанії мають намір найближчим часом закупити щонайменше 300 "старлінків".

Ритейлерська мережа "АТБ" станом на 23 лютого налічує 1 316 магазинів у 351 населеному пункті 24 областей країни. Станом на 5 грудня у мережі працюють 1 154 магазини.

Мережа супермаркетів "Сільпо", що входить до групи Fozzy Group, налічує 300 магазинів.

У мережі Varus налічується 101 супермаркет. Наразі працюють торговельні об'єкти у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській областях та у столиці.

Теги: #енергетика #супермаркети

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