Глава МЗС Чехії: Європа сплачує більшість військових і невійськових послуг, що посилює її позицію у мирних перемовинах

Європа сплачує більшість військових та невійськових послуг, що надає їй певну позицію у мирних перемовинах, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

"Я думаю, наступні дні покажуть результати цих переговорів. І це факт, що зараз Європа сплачує за більшість військових та невійськових послуг. Два роки тому так не було. Зараз так є, і я думаю, що це дає певну позицію", - сказав він на пресконференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи має Європа достатню військову потужність для підтримки мирних переговорів.