Інтерфакс-Україна

Події

21:26 13.03.2025

Україна довіряє американським та європейським можливостям контролю та верифікації припинення вогню – Зеленський

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Україна довіряє американським та європейським можливостям контролю та верифікації припинення вогню – Зеленський

Україна готова співпрацювати з США та країнами Європи щодо організації контролю та верифікації припинення вогню з боку РФ, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Була американська пропозиція щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. Ми в Україні сприйняли цю пропозицію. Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, Україна готова працювати "максимально швидко, максимально конструктивно".

"Ми говорили про це американським представникам, про це знають і наші європейські партнери, усі наші партнери у світі… Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни", - додав Зеленський.

 

Теги: #війна #верифікація #президент

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