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21:35 04.03.2023

Завдані українцям збитки з боку РФ мають верифікуватися міжнародними партнерами - Стефанчук

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Завдані українцям збитки з боку РФ мають верифікуватися міжнародними партнерами - Стефанчук

Завдані українцям збитки з боку Російської Федерації мають належним чином верифікувати міжнародні партнери для унеможливлення їхнього можливого оскарження надалі, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми зараз маємо зробити юридично все так, щоб надалі нам не довелося доводити розмір збитків. Він має бути верифікований належним чином нашими партнерами. Це має фіксуватися в частині Реєстру завданих збитків. Причому йдеться не тільки про матеріальну шкоду. Ми серйозно займаємося питанням моральної шкоди, заподіяної українцям, питанням упущеної вигоди. Тобто ми говоримо про комплексність підходу", - сказав Стефанчук на брифінгу в суботу у Львові.

По-друге, як акцентував спікер, необхідно створити фонд, який би наповнювався за рахунок конфіскованих у Росії активів. Він пояснив, що цей фонд може функціонувати як міжнародний проєкт. Водночас, за його словами, важливо створити спеціальну раду, яка даватиме згоду на компенсацію. "До неї мають входити міжнародні експерти, які з урахуванням верифікації ухвалюватимуть рішення про відшкодування збитків", - уточнив глава ВР.

Крім того, він наголосив, що напрацьовується не тільки міжнародний, а й національний механізм компенсації збитків. Спікер нагадав, зокрема, про ухвалений законопроєкт №7198, який передбачає механізм компенсації за зруйноване під час війни житло. Стефанчук розраховує, що найближчим часом цей документ підпише президент України Володимир Зеленський.

"Ми працюємо над тим, щоб вирок у Гаазі для Путіна і всієї його кліки було винесено якнайшвидше. Але слід зробити все настільки юридично грамотно і витончено, щоб це потім ні в кого не викликало сумнівів", - додав голова Верховної Ради.

 

 

Теги: #росія #збитки #верифікація

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