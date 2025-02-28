Уряд запровадив верифікацію перебування лікарів "первинки" за кордоном

Уряд запровадив верифікацію перебування лікарів первинної медичної допомоги в межах території України менше 270 днів упродовж року.

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) не оплачуватиме послуги "первинки", якщо лікар первинної медичної допомоги перебував на території України менше 270 днів за останній рік і це спричинило порушення умов договору. В цьому випадку буде застосовуватися коригувальний коефіцієнт 0.

При цьому він не застосовуватиметься, якщо будуть встановлені законні підстави перебування лікарів за кордоном: перебування у відпустці по догляду за дитиною, тимчасова непрацездатність тощо.

Для проведення верифікації буде забезпечено електронну інформаційну взаємодію між електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) та системою “Аркан” – міжвідомчою автоматизованою системою обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон.