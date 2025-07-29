Інтерфакс-Україна
Події
15:49 29.07.2025

Лікарі комунальної лікарні Києва за $10-15 тис. допомагали чоловікам виїхати за кордон

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Лікарі комунальної лікарні Києва за $10-15 тис. допомагали чоловікам виїхати за кордон

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали та повідомили про підозру трьом лікарям однієї з комунальних лікарень Києва, які наживалися на організації виїзду громадян призовного віку за кордон.

"Зловмисники організовували бажаючим уникнути військової служби фіктивне стаціонарне лікування на підставі вигаданого діагнозу. Під час нібито стаціонарного лікування такі пацієнти навіть не навідувалися до медичного закладу, а просто відмічалися в ньому за допомогою телефонного дзвінка чи приходили туди раз на тиждень", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією Бюро, на підставі медичних документів про нібито лікування їхні клієнти отримували групу інвалідності, що давало змогу чоловікам без зайвих проблем виїхати за кордон.

"Коштувала така послуга $10-15 тис.", - уточнюють у відомстві.

Правоохоронці затримали трьох лікарів під час передачі чергової частини оплати в сумі $5 тис.

Їм вже повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, службовому підробленні та одержанні неправомірної вигоди (ст. 332, 366, 368 КК України).

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Офіс генпрокурора в повідомленні в телеграм-каналі уточнює, що слідчими ДБР затримано керівника комунального медичного закладу виконавчого органу Київської міської ради, а також двох завідувачів відділень — психіатричного та приймального.

 

Теги: #ухилянти #схема #лікарі

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