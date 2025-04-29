Верифіковано вже понад 90% вулиць у Єдиному держреєстрі адрес - Мінрозвитку

За дев'ять місяців роботи Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА) у громадах верифіковано вже понад 90% вулиць, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

У релізі відмічається, що загалом до реєстру вже отримали доступ 1284 громади. Найбільш активними користувачами системи є громади Закарпатської, Волинської та Кіровоградської областей. Для підтримки громад у кожній області функціонують Центри компетенції, які здійснюють координацію з питань ЄДРА.

Підкреслюється, що верифікація вулиць – перший етап наповнення ЄДРА. Вона є необхідною для всіх громад, крім тих, що знаходяться у зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. На цьому етапі вулиці своїх населених пунктів опрацювали 30 найбільших міст та 1020 громад. Першими серед обласних центрів цей процес завершили Суми.

На другому етапі наповнення ЄДРА відбувається верифікація адрес, яка передбачає перевірку існування та коректності написання конкретних номерів будинків, а також їх "прив’язку" до відповідної верифікованої вулиці.

900 громад вже розпочали верифікацію адрес. Найкращі показники мають Херсонська, Волинська та Миколаївська області. Лідерами серед великих міст є Суми – 55%, Херсон – 39%, Умань – 30%.

Проєкт ЄДРА реалізовується з метою систематизації адресної інформації та створення єдиного, повного, актуального джерела адресних даних. Він має стати одним з базових реєстрів країни. Реєстр має істотно поліпшити обмін даними між інформаційними системами, сприяти зменшенню помилок в адресах, протидії шахрайству щодо прав власності на нерухомість та спрощенню надання соціальних послуг.

На місцевому рівні запровадження ЄДРА сприятиме кращому адмініструванню податків на нерухомість завдяки підвищенню якості інформації, а отже, наповненню локальних бюджетів.

Реєстр створено з урахуванням норм європейського фреймворку інфраструктури просторових даних INSPІRE, що в майбутньому має сприяти взаємодії даних з реєстру на європейському рівні.

Перед тим як розпочати його наповнення, фахівці органів місцевого самоврядування мали можливість пройти навчання як у форматі тренінгів за участю менторів, так і в онлайн-форматі з використанням освітнього чат-бота для опанування матеріалу у зручному для фахівців темпі.

Єдиний державний реєстр адрес реалізується у співпраці Міністерства розвитку громад та територій України й Міністерства цифрової трансформації України за підтримки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що впроваджується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.