Інтерфакс-Україна
Медицина
11:15 23.05.2025

МОЗ констатує нерівномірне навантаження на лікарів первинної ланки по регіонах

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МОЗ констатує нерівномірне навантаження на лікарів первинної ланки по регіонах

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) констатує нерівномірне навантаження на лікарів первинної ланки та нерівномірну кількість декларантів по регіонах.

Як повідомляє МОЗ, про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розказав під час Національного форуму охорони здоров’я в Києві в четвер.

"Наразі кількість сімейних лікарів залишається стабільною (близько 27 тис.), але ми фіксуємо нерівномірне навантаження на них за кількістю декларантів. Частина не може набрати регламентовану кількість пацієнтів, а понад 20% працюють з перевищенням оптимального навантаження", - сказав він під час форуму.

Ляшко зазначив, що "для вирішення цього виклику необхідний запуск дієвих мотиваційних інструментів переїзду на інше місце роботи та перегляд підходів до розрахунку капітаційної ставки".

Зокрема, уряд запроваджує низку стимулів для лікарів, які готові працювати у сільській місцевості або у прифронтових регіонах. Серед таких стимулів - одноразова виплата в розмірі 200 тис. грн для молодих фахівців, які розпочинають свою трудову кар'єру, забезпечення їх житлом та підвищені коефіцієнти виплат.

Крім того, Ляшко підкреслив, що МОЗ та НСЗУ посилюють моніторинг з роботи медзакладів в рамках програми медгарантій для запобігання випадкам, коли пацієнт змушений сплачувати за послуги, які вже оплачені за ПМГ.

Теги: #первинка #лікарі

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