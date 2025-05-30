Інтерфакс-Україна
Медицина
12:42 30.05.2025

Менше половини сімейних лікарів, які перебували за кордоном понад пів року, мали заміну в Україні

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Менше половини сімейних лікарів, які перебували за кордоном понад пів року, мали заміну в Україні

Менше половини сімейних лікарів, які перебували за кордоном більше пів року за останні 365 днів, мали заміну для своїх пацієнтів в Україні, повідомила голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.

"Фактично з 587 лікарів, які не пройшли верифікацію перебування в Україні або мають ті чи інші ознаки відсутності, 206, за даними електронної системи охорони здоров'я, мали лікаря на заміну. Є лікарі, які хоча й перебували за кордоном, відповідно до умов договору з НСЗУ їхній керівник забезпечив лікаря на заміну", - сказала вона в ефірі YouTube-каналу "Доктор Булавінова".

Гусак також сказала, що по 193 лікарях, які перебували за кордоном, "немає ознак того, що їхні пацієнти мали лікаря на заміну", і НСЗУ звернулася до надавачів медпослуг за поясненнями.

"У нас є ще, здається, 20 лікарів первинки, які, перебуваючи за кордоном, якимось дивним чином вносили електронні медичні записи до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), вони надавали медичні послуги не телемедичні, а фактичні. Тут для нас буде додаткова сфера швидкого моніторингу таких надавачів, і тут вже історія не просто про застосування нульового коефіцієнту до оплати декларацій такого лікаря, а, напевно, щось трішки більше", - сказала вона.

Гусак зазначила, що щомісячні оплати таким лікарям, якщо дивитися в рамках декларацій і оплат, то це "десь 946 тис. щомісяця за такими лікарями".

У разі, якщо сімейний лікар повернеться в Україну і приступить до роботи, він зможе отримувати оплату за деклараціями, тому що ця верифікація тепер проводиться на постійній основі.

При цьому Гусак підкреслила важливість верифікації пацієнтів.

"Є окремі колеги, наприклад, ФОП "Пойда Світлана", яке багато років користувалося тим, що пацієнти не верифіковувалися, тому отримало умовні декларації умовних людей, отримуючи величезну суму коштів за ці декларації", - сказала вона.

Теги: #закордон #пацієнти #лікарі

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