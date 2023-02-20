Facebook та Instagram запроваджують платну передплату для верифікованих користувачів

Компанія Meta Platforms Inc. запровадить платну підписку для користувачів соцмереж Facebook і Instagram, які хочуть верифікувати свої акаунти.

Вартість підписки з доступом тільки до браузерної версії соцмереж становитиме $11,99 на місяць, для користувачів мобільних застосунків вона буде $14,99 на місяць, пише Financial Times із посиланням на главу Meta Марка Цукерберга.

Опція платної підписки розрахована на відомих осіб і пропонує підвищений захист від створення фейкових акаунтів під їхнім ім'ям, вона з'явиться в Австралії та Новій Зеландії вже цього тижня, а потім поступово запроваджуватиметься в інших країнах.

Поява нового способу монетизації покликана підвищити виторг Meta, що знижується через скорочення рекламних доходів. Надходження від реклами зменшуються через те, що в 2021 році Apple дозволила користувачам забороняти стороннім особам відстежувати свою активність - а багато великих ІТ-платформ спиралися на ці дані та продавали послуги таргетованої реклами.

Минулого року керівництво Meta оцінило збитки від дій Apple у понад $10 млрд, або 8% усієї рекламної виручки за рік.