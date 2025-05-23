Інтерфакс-Україна
Медицина
19:12 23.05.2025

Залишки отриманих за послуги в рамках ПМГ коштів на рахунках медзакладів з початку року скоротилися на 2 млрд грн

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Залишки отриманих за послуги в рамках ПМГ коштів на рахунках медзакладів з початку року скоротилися на 2 млрд грн

Залишки коштів, отриманих за послуги в рамках програми медичних гарантій (ПМГ) і які перевищують двомісячний бюджет, на рахунках медичних закладів з початку 2025 року, скоротилися на 2 млрд грн і на сьогодні складають майже 18 млрд грн, повідомила голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

"Ми бачимо суму на 1 січня 2025 року залишки 20 млрд грн. Зверніть увагу, що більша частина з неї утворилась з 2021-го. Станом на 1 квітня сума залишків без рахування цільових коштів складає у надавачів медпослуг 18 млрд грн бюджетних коштів. Це вже менше, ніж станом на 1 січня", - сказала вона на засіданні парламентського комітету Верховної ради здоров’я нації, медпослуг та медстрахування в п’ятницю.

Гусак звернула увагу, що найбільші залишки формуються на рахунках медзакладів Києва, Харківської та Дніпропетровської областей.

Крім того, вона повідомила, що НСЗУ та Міністерство охорони здоров'я продовж чотирьох місяців проводить аудит у медзакладах Донецької та Луганської області "щодо розуміння їхньої фінансово-господарської діяльності".

"Ці аудити ще будуть проведені продовж наступних трьох місяців і тісно спрацюємо з національною поліцією там, де були виявлені певні зловживання", - сказала голова НСЗУ.

При цьому Гусак зауважила, що у більшості закладів залишки дозволяють покривати фонд оплати праці менше, ніж два місяці. Зокрема, 85% коштів, отриманих медзакладами за ПМГ і оплачених за договорами у 2024 році, були використані закладами саме на оплату праці.

"Коли ми оплачуємо медичні послуги з договорами з НСЗУ, ми передбачаємо, що заклади охорони здоров'я будуть витрачати кошти на мотивацію і на гідну заробітну плату медичних працівників, а також на закупівлю лікарських засобів", - сказала вона.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що "певні накопичення у певних закладах створюють уявлення про те, що у всіх інших закладах відбувається така ж сама картина".

Він запропонував "запросити на комітет або організувати слухання на комітеті, де ми визначимо ті заклади, в яких найбільше залишків, і які не реагують на наші звернення, для того, щоб заслухати і органи місцевого самоврядування, і генеральних директорів, і прийняти виважене рішення, що далі робити по конкретних закладах".

Теги: #оплата #пмг

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