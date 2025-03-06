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15:04 06.03.2025

Пільги на комунальні послуги для військових: все, що треба знати

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Пільги на комунальні послуги для військових: все, що треба знати

Українські військовослужбовці, які зараз захищають країну та мають статус учасників бойових дій, можуть скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Як скористатися цими пільгами та куди звертатися для їх оформлення пояснюють експерти.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначає, що учасники бойових дій мають право на такі пільги на оплату комунальних послуг:

  • з управління багатоквартирним будинком,
  • з постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, з постачання гарячої води, теплової енергії для опалення,
  • централізованого водопостачання, централізованого водовідведення,
  • вивезення сміття;
  • придбання твердого палива і скрапленого газу.

На який розмір пільги може розраховувати захисник?

  • 75% знижки на оплату за користування житлом в межах норм, які передбачені чинним законодавством — це 21 квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні та має право на знижку плати, та додаткові 10,5 квадратних метрів на сім’ю;
  • 75% знижки на оплату за користування комунальними послугами, зокрема газо- та електропостачання та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;
  • 75% знижки на оплату вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення. 

«Учасники бойових дій сплачують за комунальні послуги на 75% менше, учасники війни – на 50%. Ті, хто отримав інвалідність через війну, звільняються від оплати повністю, а родини загиблих героїв отримують 50% знижки», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький. 

Як оформити пільги?

Захисники, які отримали посвідчення «учасника бойових дій», та бажають оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, мають звернутися до органу Пенсійного фонду України. Для отримання пільги їм потрібно подати:

  • заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);
  • заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг;
  • паспорт;
  • ІПН;
  • документи, що підтверджують право на пільги. 

Заяву до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги слід подавати, звернувшись до найближчого підрозділу Пенсійного фонду України або через Портал ПФУ за цим посиланням. 

Також заяви з необхідними документами та відомостями від учасників бойових дій приймаються посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідних територіальних громад або військових адміністрацій та посадовими особами центрів надання адміністративних послуг, виключно з формуванням електронної справи та передаються до органу Пенсійного фонду України протягом трьох робочих днів з дати надходження. 

«Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються у грошовій формі. Щомісяця необхідно самостійно оплачувати повну вартість послуг, а Пенсійний фонд компенсує суму пільги, переказуючи кошти на банківський рахунок або через відділення АТ «Укрпошта». Обраний спосіб виплати зазначається у заяві», — розповідає Микола Брюховецький. 

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії  Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.

 

Теги: #оплата #комунальні #пільги #військові

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