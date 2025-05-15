Україна забезпечує хірургічне лікування меланоми в рамках ПМГ, однак сучасна терапія не закуповується, – експерт

Україна забезпечує хірургічне лікування меланоми в рамках Програми медичних гарантій (ПМГ), однак сучасна системна терапія для лікування меланоми за державні кошти не закуповується, тому фінансовий тягар лягає на пацієнта, повідомила керівниця напряму онкології медичної мережі "Добробут" Марія Кукушкіна.

"Україна забезпечує хірургічне лікування меланоми в рамках ПМГ, проте сучасна системна терапія (імунотерапія та таргетна терапія) не закуповується за рахунок держави, тому фінансовий тягар лягає на плечі пацієнтів та їхніх сімей. Якщо при І-ІІІ стадії захворювання хірургічне лікування є основним і в деяких випадках не потребує додаткової терапії, то ІV стадія лікується виключно системною терапією", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому Кукушкіна зазначила, що за відсутності державних закупівель сучасних препаратів для лікування меланоми лікарі в державних медзакладах змушені призначати пацієнтам хіміотерапію в рамках ПМГ, яка є малоефективною при цьому захворюванні.

За її словами, попит на послугу діагностики меланоми є завжди актуальний, в тому числі, й з початком повномасштабного вторгнення. Втім наразі існують певні нюанси з оцінкою діагностики та розповсюдження меланоми в різних регіонах країни.

Зокрема, Кукушкіна уточнила, що, за даними Національного канцер-реєстру, в Україні існує певна різниця в абсолютній кількості діагностованих меланом залежносто від регіону, але порівнювати їх не можна у зв’язку з різницею в кількості населення в різних регіонах.

"З метою порівняння використовується такий показник, як захворюваність, тобто кількість виявлених випадків захворювання на 100 тис. населення. Але наразі канцер-реєстр не може надати дані щодо захворюваності, адже в нас відсутні дані з багатьох окупованих та прифронтових територій, а також обмежені дані щодо кількості в регіонах населення, яке там проживає", - сказала вона.

Кукушкіна нагадала, що до повномасштабного вторгнення найбільша захворюваність на меланому була в Києві, Київській та Черкаській областях (12,1, 10,1 та 10,2 на 100 тис. населення), найнижча – у Чернівецький та Закарпатській областях (3,4 та 4,6 на 100 тис. населення).

"Навряд чи меланома рідше виникає у жителів Чернівецької та Закарпатської областей Вірогідно це проблема з діагностикою та своєчасним зверненням до лікаря. Підтвердженням є найбільша кількість меланом, діагностованих в Закарпатті на IV стадії (15,9% при середньому показнику в Україні 5,7% у 2022 році)", - додала вона.

"Коли встановлено діагноз меланоми, пацієнти надзвичайно рідко відмовляються від лікування, розуміючи небезпеку захворювання. Інша річ - це доступність лікування для пацієнтів з меланомою", - підкреслила Кукушкіна.

За даними Національного канцер-реєстру, в Україні у 2022-2023 рр. було зареєстровано 5051 випадок меланоми, в той же час станом на 2023 рік на обліку перебували 31217 людей з цим захворюванням.

Всесвітній день меланоми відзначають в перший понеділок травня. В 2025 році день меланоми відзначали 12 травня.