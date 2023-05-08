Медицина

11:01 08.05.2023

Медична мережа "Добробут" проведе безоплатні консультації лікарів та обстеження до Дня меланоми

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Медична мережа "Добробут" проведе безоплатні консультації лікарів та обстеження до Дня меланоми

З нагоди Всесвітнього дня меланоми медична мережа “Добробут” у партнерстві з благодійним фондом Inspiration Family, бізнес-простором Peremoga, а також за підтримки медичної лабораторії ДІЛА та LA ROCHE-POSAY проведе низку безоплатних заходів, спрямованих на попередження, виявлення меланоми й раку шкіри та обізнаність щодо цих захворювань серед населення.

«За даними ВООЗ, щороку у світі реєструють близько 57 тис. смертей від меланоми. Щороку в Україні діагностують близько 2,4 тис. нових випадків – третину з них виявляють у ході масових оглядів. Захворюваність на меланому швидко росте протягом останніх десятиліть, і складає до 10% від усіх нововиявлених пухлин шкіри. На жаль, під час війни багато людей не мають доступу до діагностики або нехтують обстеженнями, тож експерти прогнозують зростання кількості виявлених випадків на більш пізніх стадіях захворювання у найближчі роки», - констатують фахівці «Добробуту».

В межах кампанії 11 травня відбудеться спільний з Inspiration Family та Peremoga захід “Перевір родимки. Обізнаність, а не тінь врятує від раку шкіри”. Під час заходу лікарі-дерматологи “Добробуту” проведуть безоплатні медичні консультації з дерматоскопією для всіх охочих за попередньої реєстрації. За необхідності, яку визначає лікар, у медичних центрах “Добробуту” також можна буде пройти безоплатні дослідження “ексцизійна біопсія” або “панч-біопсія" протягом місяця від дати консультації.

Крім того, в межах рамках заходу провідний дерматолог та онкохірург “Добробуту” Марія Кукушкіна прочитає лекцію “Правда та міфи про меланому та раки шкіри”. Зареєструватися на подію можна, заповнивши форму за посиланням: https://bit.ly/42qP2ak.

Також до Дня меланоми 20 травня у новій клініці “Добробут” на Русанівці  пройде акція “Перевірка шкіри”, у межах якої всі охочі зможуть отримати безоплатну консультацію онкодерматолога з дерматоскопією, а також за необхідності, яку визначає лікар, безоплатні дослідження “ексцизійна біопсія” або “панч-біопсія".

Від 22 по 29 травня в межах заходу “Тиждень меланоми в Добробуті” аналогічні послуги усі охочі зможуть отримати в будь-якому з медичних центрів “Добробут”. Безоплатну консультацію та огляд у межах заходів “Перевірка шкіри” та “Тиждень меланоми в Добробуті” можна отримати за попереднім записом.

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. До мережі входить 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за більш ніж 75 медичними напрямками. Щороку фахівці "Добробуту" проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працюють понад 2,8 тис. працівників.

Співпрацює з низкою міжнародних благодійних організацій Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps та University of Miami Global Institute, а також з благодійним фондом "Фонд "Добробут", заснованим клінікою.

"Добробут" став першою приватною мережею в Україні, яка отримала фінансування від федерального уряду США – за підтримки Корпорації міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) компанія збудує сучасний центр фізичної реабілітації.

Inspiration Family – це благодійний фонд підтримки дорослих онкопацієнтів, який створили у 2020 році п’ять жінок, що побороли рак.

Теги: #консультації #добробут #меланома

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