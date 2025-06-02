НСЗУ в травні заплатила медзакладам за ПМГ 14,5 млрд грн

У травні Національна служба здоров’я України (НСЗУ) заплатила законтрактованим медичним закладам за програмою медгарантій (ПМГ) 14,5 млрд грн.

Як повідомляє НСЗУ, за екстрену меддопомогу, зокрема, сплачено 878,5 млн грн, за медпослуги первинки - 2,2 млрд грн.

До того ж за пакетом "Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії" НСЗУ виплатила понад 157,6 млн грн, за пакетом "Перехідне фінансове забезпечення надання медичних послуг закладами охорони здоров’я" - 303,9 млн грн.

За програмою реімбурсації "Доступні ліки" за квітень НСЗУ виплатила аптечним закладам 509 млн грн.

Як повідомлялося, на реалізацію ПМГ на 2025 рік в держбюджеті передбачено понад 175,5 млрд грн, зокрема виділення понад 25 млрд грн на оплату медичних послуг на "первинці", майже 11 млрд на екстрену медичну допомогу, понад 122 млрд грн на надання спеціалізованої, паліативної допомоги, зокрема понад 6 млрд грн на медичну реабілітацію.

ПМГ-2025 охоплюватиме 44 пакети медичних послуг. В ПМГ-2025 збільшено тарифи на первинну медичну допомогу. Базова капітаційна ставка становитиме 844,4 грн замість 786,65 грн у 2024 році. Крім того, у ПМГ додано сільський коефіцієнт 1,1 до базової ставки.

Крім того, у ПМГ-2025 розширено програму реімбурсації "Доступні ліки", її бюджет становитиме 6,6 млрд грн.