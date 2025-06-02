Інтерфакс-Україна
Медицина
14:30 02.06.2025

НСЗУ в травні заплатила медзакладам за ПМГ 14,5 млрд грн

1 хв читати
НСЗУ в травні заплатила медзакладам за ПМГ 14,5 млрд грн

У травні Національна служба здоров’я України (НСЗУ) заплатила законтрактованим медичним закладам за програмою медгарантій (ПМГ) 14,5 млрд грн.

Як повідомляє НСЗУ, за екстрену меддопомогу, зокрема, сплачено 878,5 млн грн, за медпослуги первинки - 2,2 млрд грн.

До того ж за пакетом "Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії" НСЗУ виплатила понад 157,6 млн грн, за пакетом "Перехідне фінансове забезпечення надання медичних послуг закладами охорони здоров’я" - 303,9 млн грн.

За програмою реімбурсації "Доступні ліки" за квітень НСЗУ виплатила аптечним закладам 509 млн грн.

Як повідомлялося, на реалізацію ПМГ на 2025 рік в держбюджеті передбачено понад 175,5 млрд грн, зокрема виділення понад 25 млрд грн на оплату медичних послуг на "первинці", майже 11 млрд на екстрену медичну допомогу, понад 122 млрд грн на надання спеціалізованої, паліативної допомоги, зокрема понад 6 млрд грн на медичну реабілітацію.

ПМГ-2025 охоплюватиме 44 пакети медичних послуг. В ПМГ-2025 збільшено тарифи на первинну медичну допомогу. Базова капітаційна ставка становитиме 844,4 грн замість 786,65 грн у 2024 році. Крім того, у ПМГ додано сільський коефіцієнт 1,1 до базової ставки.

Крім того, у ПМГ-2025 розширено програму реімбурсації "Доступні ліки", її бюджет становитиме 6,6 млрд грн.

Теги: #медзаклади #пмг #нсзу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 30.05.2025
НСЗУ штрафуватиме медзаклади за стягнення з пацієнтів грошей за наркоз

НСЗУ штрафуватиме медзаклади за стягнення з пацієнтів грошей за наркоз

19:12 23.05.2025
Залишки отриманих за послуги в рамках ПМГ коштів на рахунках медзакладів з початку року скоротилися на 2 млрд грн

Залишки отриманих за послуги в рамках ПМГ коштів на рахунках медзакладів з початку року скоротилися на 2 млрд грн

16:49 21.05.2025
Міноборони розпочинає спецпрограму підготовки фахівців служб супроводу у медзакладах

Міноборони розпочинає спецпрограму підготовки фахівців служб супроводу у медзакладах

13:58 15.05.2025
Україна забезпечує хірургічне лікування меланоми в рамках ПМГ, однак сучасна терапія не закуповується, – експерт

Україна забезпечує хірургічне лікування меланоми в рамках ПМГ, однак сучасна терапія не закуповується, – експерт

17:52 29.04.2025
"Санофі" в рамках екологічного проєкту висадили в 19 українських лікарнях понад 800 дерев

"Санофі" в рамках екологічного проєкту висадили в 19 українських лікарнях понад 800 дерев

16:05 21.04.2025
НСЗУ перевірити забезпечення ліками пацієнток з раком молочної залози в 7 лікарнях

НСЗУ перевірити забезпечення ліками пацієнток з раком молочної залози в 7 лікарнях

13:14 17.04.2025
НСЗУ перевірить використання КТ у державних та комунальних клініках

НСЗУ перевірить використання КТ у державних та комунальних клініках

12:54 08.04.2025
НСЗУ розпочала позаплановий моніторинг 6 медзакладів за пакетом меддопомоги при гострому інсульті

НСЗУ розпочала позаплановий моніторинг 6 медзакладів за пакетом меддопомоги при гострому інсульті

17:06 12.03.2025
Чехія візьме участь в 6 проєктах модернізації українських медзакладів

Чехія візьме участь в 6 проєктах модернізації українських медзакладів

09:19 24.02.2025
За три роки в Україні знищено 301 медзаклад, відбудовано 124

За три роки в Україні знищено 301 медзаклад, відбудовано 124

ВАЖЛИВЕ

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

ОСТАННЄ

Проєкт правил маркетингу ліків враховує інтереси аптечного бізнесу, пропозиції фармвиробників проігноровано - заява

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Менше половини сімейних лікарів, які перебували за кордоном понад пів року, мали заміну в Україні

Асоціація фармацевтів України попереджає про наслідки нового порядку МОЗ щодо надання маркетингових послуг

У Львові провели унікальну операцію новонародженій за допомогою робота Da Vinci

Потреба в ліках для пацієнтів із розсіяним склерозом забезпечена лише на 20% – пацієнти

"Укрпошта" відпрацьовує дотримання температурного режиму сервісу "Укрпошта.Аптека"

В епідсезоні 2024/2025 в Україні грипом та ГРВІ перехворіло понад 4,5 млн людей

Понад 160 тис. рішень ухвалено за новою системою оцінювання повсякденного функціонування цьогоріч – заступниця міністра

Мобільні команди УЧХ проводять реабілітацію громадян у Полтавській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА