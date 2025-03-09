Події

13:09 09.03.2025

Клієнти банків скаржаться на проблему з безготівковою оплатою в неділю

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Клієнти банків скаржаться на проблему з безготівковою оплатою в неділю
Фото: Pixabay

Клієнти українських банків в неділю зранку скаржаться на проблеми з безготівковою оплатою, водночас є й повідомлення про нормальні оплати.

"Були проблеми з оплатою, картою в магазині", – повідомив один із кореспондентів агентства "Інтерфакс-Україна".

"Були і всюди, і в закладах, і в магазинах, в Приваті. З моно все норм", – додала інша кореспондентка, а її колега послалася на баристу, який сказав про проблеми деяких клієнтів з карткою ПУМБ.

"У мене Приват на "Гугл пей", я розрахувалась спокійно", – тим часом засвідчила інша журналістка.

"У роботі Visa та Mastercard фіксують збій. Користувачі повідомляють про проблеми з оплатою через Apple Pay та Google Pay. Також фіксуються збої в роботі банкоматів", – таку інформацію розповсюдив "Forbes Україна" у телеграм-каналі.

"Мастер кард у "Форі" не працює, Віза ок", – прокоментував один із читачів.

Агентство "Інтерфакс-Україна" звернулося за коментарями до учасників платіжної інфраструктури, але якась офіційна інформація з цього приводу поки відсутня.

Теги: #оплата #банки #збій

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