Інтерфакс-Україна

Події

03:18 17.03.2025

Орбан анонсував звільнення від податків на доходи матерів двох і більше дітей

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Угорщина планує звільнити від податків на прибуток жінок, що мають двох чи більше дітей, повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Матері з однією дитиною звільняються від податку на прибуток до 30 років. Двоє чи більше дітей? Без податку на прибуток на все життя!", - написав Орбан в соцмережі Х у неділю.

Він назвав цю ініціативу побудовою "першої в світі сімейно-орієнтованої економіки".

"Угорщина творить історію з найбільшим зниженням податків у Європі та всьому західному світі!... Забезпечення майбутнього угорських сімей на десятиліття вперед", - написав Орбан.

Джерело: https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1901287411038269614

Теги: #угорщина #пільги #податки #діти

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