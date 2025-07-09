"Укрпошта" вводить пільги для жителів сільської місцевості

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" повідомив, що відтепер комісія за оплату будь-яких платежів у сільських стаціонарних та пересувних відділеннях становитиме лише 15 грн.

Як зазначила пресслужба компанії у середу, це рішення спрямоване на зменшення фінансового навантаження на українців у селах та на покращення доступу до фінансових послуг. Адже наразі лише 4,3% населених пунктів України мають банківське відділення або банкомат.

"Ми ще не банк, але вже фактично допомагаємо людям отримати базові фінансові послуги там, де немає ані банків, ані банкоматів. На жаль, таких місць в Україні ще дуже багато. Але на щастя, "Укрпошта" може це змінити — і вже змінює", - наголосив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Коли запрацює Укрпошта.Банк, епоха відірваності від сучасних платіжних сервісів через географію проживання або фізичні обмеження залишиться в минулому. Ми пишаємося тим, що саме наша компанія є рушієм цього процесу", - додав СЕО "Укрпошти".

Компанія підкреслила, що знижена комісія на платежі застосовується автоматично та діє без обмежень на кількість платежів до 1 вересня 2025 року.

Також до 30 вересня 2025 року в сільських стаціонарних відділеннях для мешканців сіл, які здійснили щонайменше два будь-які платежі, окрім благодійних внесків, доступне безкоштовне зняття готівки. Зауважується, що раніше за таку операцію стягувалася комісія - 2% від суми, але не менше 10 грн.

Загалом, за даними "Укрпошти", лише у травні близько мільйона мешканців сіл здійснили платежі через відділення. Очікується, що клієнти зможуть заощадити до 5 млн грн щомісяця завдяки дії пільговим умовам.

Зняти готівку можна на суму від 50 до 30 тис. грн за одну операцію. Водночас діє встановлений НБУ денний ліміт на зняття готівки — 100 тис. грн. Приймаються картки платіжних систем Visa, MasterCard та "Простір".