11:47 27.10.2025

Сили оборони зачистили від росіян село Єгорівка на Дніпропетровщині

Штурмові групи полку "Скеля" зачистили від російських окупантів село Єгорівка Дніпропетровської області, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як зазначається у повідомленні у Facebook, в село зайшла велика група російської піхоти.

"Росіяни до останнього сиділи в хатах і не виявляли себе, навіть коли бачили поряд наших воїнів. Перед вами кадри штурму. Росіян оточували, закидували гранатами, працювали по них із гранатометів і дочищали вже впритул", - повідомляє СтратКом.

Зазначається, що в ході бою було знищено десятки окупантів в самому селі та на підступах до нього. Відбиті всі спроби ворога пробитися з оточення.

"Зараз у Єгорівці противник відсутній. Після зачистки бійці полку "Скеля" підняли в селі український прапор", - наголошується в повідомленні.

