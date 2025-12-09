Інтерфакс-Україна
08:13 09.12.2025

Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

Російські війська обстрілювали три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"На три райони області були направлені атаки російських військ. Противник відкривав вогонь з важкої артилерії і вдарив FPV-дронами по Нікополю", - написав він у телеграмі.

За словами Гайваненка, на Павлоградський район ворог скерував БпЛА. Пошкоджена інфраструктура. Гучно через безпілотник агресора було і у Васильківській громаді Синельниківщини. 

Скрізь минулося без загиблих та постраждалих. 

"Оборонці неба, за повідомленням ПвК, збили на Дніпропетровщині 3 безпілотники", - додав він.

 

