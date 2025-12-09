Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

Фото: https://www.facebook.com/

Російські війська обстрілювали три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"На три райони області були направлені атаки російських військ. Противник відкривав вогонь з важкої артилерії і вдарив FPV-дронами по Нікополю", - написав він у телеграмі.

За словами Гайваненка, на Павлоградський район ворог скерував БпЛА. Пошкоджена інфраструктура. Гучно через безпілотник агресора було і у Васильківській громаді Синельниківщини.

Скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

"Оборонці неба, за повідомленням ПвК, збили на Дніпропетровщині 3 безпілотники", - додав він.