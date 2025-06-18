Інтерфакс-Україна
Події
17:36 18.06.2025

Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів - нардеп

2 хв читати
Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів - нардеп

Верховна Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів.

За відповідний законопроєкт про внесення змін до законів щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (№5651-2) у першому читанні проголосували 241 народний депутат на пленарному засіданні парламенту у середу. 

"Законопроєкт допоможе уникнути ситуацій, коли водій маршрутки виганяє військового з салону чи вимагає гроші за проїзд. З такою системою кожен пасажир з карткою буде для нього рівноцінним, адже кошти перевізникам надходитимуть гарантовано. Водночас ті, хто захищають нашу незалежність, не потраплятимуть у принизливі для них ситуації. І це – найменше, що ми можемо для них зробити", – розповіла ініціаторка законопроєкту, голова фракції "Голос" Олександра Устінова агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, законопроєкт покращить  систему пільгового проїзду для ветеранів війни, військовослужбовців з інвалідністю, ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Народна депутатка зазначила, що законопроєкт передбачає запровадження єдиної та територіальної автоматизованої системи обліку проїзду та надання пільг щодо проїзду та деяких інших пільг у порядку та розмірах, визначених Кабміном. Устінова пояснила, що єдина  та територіальна автоматизована система обліку оплати проїзду означає, що паперові посвідчення, які часто ігнорує перевізник, замінять на електронні картки. 

"Електронні картки будуть носієм поточного рахунку у банку, і відкрити їх зможе особа, яка має посвідчення про участь у бойових діях, інвалідність тощо. Поповнюватимуться картки з періодичністю та на суми, які встановить уряд. А кошти з них можна буде витратити лише на оплату проїзду у ліцензованих перевізників", - зазначила Устінова.

Вона підкреслила, що ці картки будуть підставою для пільгового проїзду та доказом для перевізника, що він отримає компенсацію за неоплачене перевезення. 

"Хоча законопроєкт передбачає встановлення валідатора, його зможе замінити й інша автоматизована система оплати проїзду, яку можна встановити на мобільний телефон", - сказала Устінова.

Теги: #пільги #верховна_рада #ветерани #проїзд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:17 18.06.2025
Рада відтермінувала до 1 січня 2026р. штрафи за порушення норми у 5% біоетанолу у бензинах

Рада відтермінувала до 1 січня 2026р. штрафи за порушення норми у 5% біоетанолу у бензинах

14:53 18.06.2025
Рада дозволила закупівлі ліків за механізмом ДКД за кошти місцевих бюджетів

Рада дозволила закупівлі ліків за механізмом ДКД за кошти місцевих бюджетів

18:58 17.06.2025
Рада прийняла за основу євроінтеграційний законопроєкт щодо організаційних засад підтримки в агросекторі

Рада прийняла за основу євроінтеграційний законопроєкт щодо організаційних засад підтримки в агросекторі

18:12 17.06.2025
Рада запровадила кримінальну відповідальність за депортацію дітей

Рада запровадила кримінальну відповідальність за депортацію дітей

16:17 17.06.2025
Рада має намір дозволити державним і комунальним закладам надавати платні послуги у сфері фізкультури та спорту

Рада має намір дозволити державним і комунальним закладам надавати платні послуги у сфері фізкультури та спорту

16:09 17.06.2025
Рада повторно ухвалила закон про створення Єдиного держреєстру військовослужбовців

Рада повторно ухвалила закон про створення Єдиного держреєстру військовослужбовців

15:35 17.06.2025
Рада ухвалила зміни до законодавства щодо призначення та отримання одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

Рада ухвалила зміни до законодавства щодо призначення та отримання одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

18:58 16.06.2025
УЗА закликала ВР відхилити "олійні правки", уряд – розробити стратегію розвитку внутрішньої переробки та експорту

УЗА закликала ВР відхилити "олійні правки", уряд – розробити стратегію розвитку внутрішньої переробки та експорту

14:50 16.06.2025
Нардепи хочуть змінити систему пільгового проїзду для ветеранів

Нардепи хочуть змінити систему пільгового проїзду для ветеранів

20:44 12.06.2025
Українська команда ветеранів "Титанові" посіла друге місце на турнірі з баскетболу на візках "Hope Wins" у Кракові

Українська команда ветеранів "Титанові" посіла друге місце на турнірі з баскетболу на візках "Hope Wins" у Кракові

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Сили оборони на північно-слобожанському і курському напрямках відбили 17 атак

Кличко: наразі підтверджено загибель 27 людей через атаку на Київ 17 червня

За 5 місяців 2025р через атаки РФ загинуло удвічі більше цивільних, ніж за аналогічний період минулого року - Шмигаль

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

Кількість жертв російської ракети у Солом'янському районі Києва зросла до 21 людини - КМВА

ОСТАННЄ

НВМК оголосило повторний тендер на будівництво 2-ої черги Національного військового меморіального кладовища

Хакатон НАТО з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій, чверть – з України

У ДСНС попереджають про небезпеку нерозірваних касетних боєприпасів та уламків дронів у Києві

СБУ та Нацполіція затримали ще 5 ворожих поплічників, які вчиняли диверсії на УЗ та палили авто ЗСУ

ДСНС: Кількість жертв атаки РФ на Київ 17 червня зросла до 28 людей

Кабмін затвердив Державну програму справедливої трансформації вугільних регіонів до 2030р

Генштаб ЗСУ: Сили оборони на північно-слобожанському і курському напрямках відбили 17 атак

Кабмін включив Одеський національний економічний університет до учасників проєкту розвитку автономії закладів вищої освіти

Україна екстрадувала до США учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання – Нацполіція

Кличко: наразі підтверджено загибель 27 людей через атаку на Київ 17 червня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА