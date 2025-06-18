Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів - нардеп

Верховна Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів.

За відповідний законопроєкт про внесення змін до законів щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (№5651-2) у першому читанні проголосували 241 народний депутат на пленарному засіданні парламенту у середу.

"Законопроєкт допоможе уникнути ситуацій, коли водій маршрутки виганяє військового з салону чи вимагає гроші за проїзд. З такою системою кожен пасажир з карткою буде для нього рівноцінним, адже кошти перевізникам надходитимуть гарантовано. Водночас ті, хто захищають нашу незалежність, не потраплятимуть у принизливі для них ситуації. І це – найменше, що ми можемо для них зробити", – розповіла ініціаторка законопроєкту, голова фракції "Голос" Олександра Устінова агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, законопроєкт покращить систему пільгового проїзду для ветеранів війни, військовослужбовців з інвалідністю, ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Народна депутатка зазначила, що законопроєкт передбачає запровадження єдиної та територіальної автоматизованої системи обліку проїзду та надання пільг щодо проїзду та деяких інших пільг у порядку та розмірах, визначених Кабміном. Устінова пояснила, що єдина та територіальна автоматизована система обліку оплати проїзду означає, що паперові посвідчення, які часто ігнорує перевізник, замінять на електронні картки.

"Електронні картки будуть носієм поточного рахунку у банку, і відкрити їх зможе особа, яка має посвідчення про участь у бойових діях, інвалідність тощо. Поповнюватимуться картки з періодичністю та на суми, які встановить уряд. А кошти з них можна буде витратити лише на оплату проїзду у ліцензованих перевізників", - зазначила Устінова.

Вона підкреслила, що ці картки будуть підставою для пільгового проїзду та доказом для перевізника, що він отримає компенсацію за неоплачене перевезення.

"Хоча законопроєкт передбачає встановлення валідатора, його зможе замінити й інша автоматизована система оплати проїзду, яку можна встановити на мобільний телефон", - сказала Устінова.