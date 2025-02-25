Перші чотири роботодавці з Полтавщини звернулись до ДСЗ щодо навчання жінок традиційно чоловічим професіям

Перші запити до Державної служби зайнятості України в рамках експериментального урядового проєкту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки зробили чотири роботодавці з Полтавської області із заявами на навчання п’яти жінок професії тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

Згідно з опублікованими у вівторок Міністерством економіки даними, йдеться про господарства "Володар-С", "Мухін Агро", "Діброва" та ТОВ "Каплинцівське".

"Програма спрямована на забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками, зокрема, в тих сферах, де гостро відчувається дефіцит кадрів: будівництво, промисловість, транспорт. А також на підтримку конкурентоспроможності жінок на ринку праці. Наразі ми спостерігаємо тенденцію, коли й бізнес більш активно пропонує нові можливості для жінок, і жінки активніше відгукуються на пропозиції від роботодавців", - процитувало заступницю міністра економіки Тетяну Бережну міністерство.

За її словами, жінки все частіше обирають робітничі професії, в яких статистично більше представлені чоловіки: водійки, машиністки, кранівниці, вантажниці, верстатниці.

В Мінекономіки зазначили, що служба зайнятості вже підібрала кандидаток на навчання на замовлення полтавських фермерів, серед них є жінки з вищою освітою, є людина з інвалідністю 3 групи та одна жінка із повною середньою освітою, яка наразі працює комірницею і хоче змінити професію.

Навчання проходитиме на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців у місті Хорол на Полтавщині.

Вартість навчання в рамках експериментальної програми не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні - це 30 280 грн). У разі, якщо вартість навчання є вищою, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту. Термін навчання може становити до 10 місяців.

Підкреслюється, що завдяки рішенню Уряду навчання оплатить держава з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, а роботодавці нададуть місце для проходження практики та мають працевлаштувати жінок після закінчення навчання. Загалом програма дозволяє українкам опанувати 31 професію.

"Коли жінки опановують професії, в яких традиційно переважали чоловіки, це не просто про гендерну рівність, а і про реальні можливості для економічного зростання та зміцнення нашої держави. Сьогодні, в умовах воєнного стану, кожне робоче місце є внеском у перемогу, а кожна працевлаштована українка - підтримка родини, громади та країни в цілому. Наше завдання - створювати ці можливості й допомагати реалізувати потенціал кожної людини, незалежно від статі чи віку", - додала директорка Держслужби зайнятості Юлія Жовтяк.