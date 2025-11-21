Мінекономіки та Інститут Тоні Блера співпрацюватимуть для оновлення стратегії розвитку сільських територій до 2030р

Фото: https://t.me/mineconomdevUA

Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства та Інститут глобальних змін Тоні Блера (Tony Blair Institute for Global Change, TBI) посилять співпрацю щодо оновлення стратегії розвитку сільських територій до 2030 року, повідомила пресслужба міністерства.

Згідно з повідомленням, в ході переговорів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Денис Башлик і директор TBI в Україні Девід Стівен обговорили посилення співпраці у стратегічному плануванні та реформуванні аграрного сектору, зокрема в частині оновлення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року.

Сторони домовилися, що оновлена стратегія має враховувати ключові виклики воєнного часу, наслідки деградації інфраструктури, зміни клімату, втрати земель і потребу у модернізації аграрної політики.

Сторони акцентували, що розвиток сільських територій охоплює не лише агровиробництво, а й комплексні зміни, зокрема, створення робочих місць, оновлення інфраструктури, розширення доступу до фінансування й технологій, розвиток переробки, відновлення земель, підвищення якості життя громад. Саме ці напрями ляжуть в основу оновленої стратегії-2030 для відновлення та модернізації агросектору після війни.

На зустрічі також ішлося про створення спільної робочої групи Мінекономіки та TBI, яка займатиметься доопрацюванням стратегії-2030.

"Співпраця з Інститутом Тоні Блера відкриває нові можливості для модернізації аграрної політики, підсилює стратегічне планування Мінекономіки та сприяє формуванню сучасної, інноваційної та стійкої моделі розвитку українських сільських територій", - резюмували в Мінекономіки.