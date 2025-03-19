Інтерфакс-Україна

Економіка

13:11 19.03.2025

Роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю, які повертаються з війни

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Роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю, які повертаються з війни

Відтепер роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для своїх працівників, які є ветеранами з інвалідністю та повертаються на свої місця роботи, повідомляє Державна служба зайнятості.

"З 18 березня набуло чинності рішення уряду щодо розширення можливостей для працевлаштування людей з інвалідністю… Тепер роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для своїх працівників, які є ветеранами і ветеранками з інвалідністю та повертаються  на свої  місця роботи. До цього програма поширювалась тільки на тих роботодавців, які працевлаштували працівників з інвалідністю та облаштували для них адаптоване робоче місце", - йдеться у повідомленні відомства.

Відзначається, що крім того, компенсацію можуть отримати самозайняті особи, фізичні особи - підприємці з інвалідністю, в тому числі й внаслідок війни.

"Отже, ветерани і ветеранки, які повертаються з військової служби до цивільного життя після поранень зможуть отримати таку компенсацію, якщо бажатимуть відновити свій бізнес, започаткувати новий або розвивати вже діючу власну справу", - йдеться у повідомленні.

Також розширено перелік засобів, за які можна отримати компенсацію, зокрема, додано технічні засоби, програмне забезпечення та послуги для перекладу з/на українську жестову мову, як офлайн, так і онлайн. 

У відомстві розповіли, що строк подачі заявки на облаштування інклюзивного робочого місця збільшено з 90 до 180 днів від часу працевлаштування людини з інвалідністю або повернення ветерана і ветеранки на своє робоче місце чи облаштування  робочого місця для себе.

"Програма компенсацій для облаштування робочих місць для людей з інвалідністю діє з серпня 2023 року. За цей час компенсацію отримали понад 2 тис. роботодавців за облаштування більш ніж 2,4 тис. робочих місць, з них понад 200 – для працівників із І групою інвалідності. З початку 2025 року вже працевлаштовано таким чином майже 450 людей з інвалідністю. Обсяг фінансування програми за час її дії склав 167 млн грн", - розповіли в Держслужбі зайнятості.

Відзначається, що найбільшу кількість компенсацій надано роботодавцям у Київській, Черкаській, Івано-Франківській областях та Київ. 

В середньому по Україні вартість одного такого облаштованого місця складає 78 тис. грн (максимально для І групи – 120 тис. грн, для ІІ групи – 80 тис. грн).

Теги: #інвалідність #роботодавці #компенсація

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