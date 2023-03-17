Економіка

16:35 17.03.2023

Кабмін затвердив порядок надання послуг кар'єрними радниками та консультантами із роботи з роботодавцями - Шмигаль

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Кабмін затвердив порядок надання послуг кар'єрними радниками та консультантами із роботи з роботодавцями - Шмигаль

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання послуг кар'єрними радниками та консультантами із роботи з роботодавцями, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні затверджуємо порядок надання послуг кар'єрними радниками та консультантами із роботи з роботодавцями. Це частина великої реформи Державної служби зайнятості", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що станом на сьогодні в Україні зареєстровано 146 тис. безробітних, і завдання влади - допомогти з їх працевлаштуванням.

Теги: #роботодавці #консультанти

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