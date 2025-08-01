Інтерфакс-Україна
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17:57 01.08.2025

Наглядова рада Запорізького нацуніверситету націлилась увійти до топ-20 університетів України за 2 роки – голова

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Наглядова рада Запорізького нацуніверситету націлилась увійти до топ-20 університетів України за 2 роки – голова

Запорізький національний університет (ЗНУ), один з трьох учасників експерименту з перезавантаження системи вищої освіти, за два роки має увійти до двадцятки кращих університетів України, створити фонд інновацій та технопарк, таку стратегічну рамку розвитку ЗНУ затвердила його наглядова рада.

"Роль наглядових рад — не в адміністративному контролі, а у стратегічному лідерстві. Ми будуємо модель, де університет — це не тільки освітній, а й економічний центр", – сказав голова наглядової ради ЗНУ, CEO та співзасновник HD-group Борис Шестопалов агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах конференції з відновлення України в Римі.

За його словами, стратегічна рама ляже в основу роботи нової управлінської команди з реалізації експериментального проєкту з розширення автономії закладу.

Згідно з рейтингом інформаційного ресурсу "Освіта.ua", ЗНУ займає першу позицію у Запоріжжі та 53-ту в Україні.

Шестопалов зазначив, що ЗНУ як класичний університет починає прискорено розвивати дуальну освіту та прикладну науку.

Окрім того, за його словами, з урахуванням демографічної ситуації акцент переноситиметься на магістерські програми (другу освіту), і університет має стати центром перекваліфікації для всіх вікових груп та розвивати короткотермінові програми для навчання всіх вікових груп з огляду на потреби регіону та запити потенційних студентів.

В рамках розвитку наукової діяльності, як повідомив голова наглядової ради, буде створено фонд інновацій або науковий фонд, виділено 5-6 проривних напрямків – шкіл певних професорів та створено гуманітарний науковий хаб з вивчення українознавства. Планується також залучати професорів інших вишів, особливо іноземних, до роботи в ЗНУ та створити ряд партнерських програм з іноземними вишами з проведення наукових досліджень.

Як наголосив Шестопалов, який є ініціатором створення кількох індустріальних парків в Україні, ЗНУ також має наміри створити технопарк або науковий парк, в який залучатиметься бізнес, і де випускники зможуть створювати свої бізнеси.

В планах також відкриття на базі університету центру імпакт-інвестування та платформи об'єднання стартапів, інноваційних бізнесів, громадських організацій, додав голова наглядової ради.

Як повідомлялося, торік восени Міносвіти разом зі Світовим банком запустили експеримент, спрямований на перезавантаження системи вищої освіти, в якому беруть участь три виші: ЗНУ, Київський авіаційний інститут та Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника. Мета — надати державним університетам більше автономії, зокрема за рахунок можливості самостійно заробляти та інвестувати у власний розвиток, оновлювати інфраструктуру.

У склад наглядової ради ЗНУ, сформованої торік у грудні, окрім Шестопалова увійшли також голова Запорізької обласної ради Олена Жук (заступниця голови НР), гендиректор ПАТ "Мотор Січ" Олексій Нікіфоров, Руслан Гутніков з досвідом маркетинг-директора в Pomitni та NAVI, екснардеп Вадим Денисенко та директор департаменту з питань цифрового розвитку Мінстратегпрому, професор кафедри програмної інженерії математичного факультету ЗНУ Сергій Чопоров.

Теги: #зну #топ #наглядова_рада

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