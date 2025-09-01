Інтерфакс-Україна
Телеком
12:34 01.09.2025

"Нова пошта" призначила директоркою з персоналу Анну-Марію Сабов, яка працювала у FRACTAL

Фото: https://t.me/novapostcorp

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova призначила нову директорку з персоналу Анну-Марію Сабов, яка працювала у FRACTAL (колишній Netpeak Group) та відповідала, зокрема, за створення та впровадження HR-стратегії, йдеться у пресрелізі компанії у понеділок.

Згідно з ним, Сабов має понад 11 років досвіду у сфері організації роботи з персоналом та рекрутингу, дев'ять з них — на керівних посадах, відповідаючи за створення та впровадження HR-стратегії, оптимізацію, автоматизацію та ШІ-зацію HR процесів.

"Моя мета як директорки з управління персоналом у "Новій пошті" полягає в тому, щоб побудувати сучасну систему, де ключовим буде науковий та економічний підхід до нормування, оптимізації та цифровізації процесів", - цитується Сабов у релізі "Нової пошти".

У компанії наголосили, що Сабов відповідатиме за зміну формату роботи з людьми та становлення системи.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році завершується 10-річний період співпраці "Нової пошти" з СЕО Олександром Бульбою.

Генеральний директор міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (NovaPay) Андрій Кривошапко також завершує роботу у компанії, яку він очолив у 2016 році, і з жовтня буде призначений новий керівник.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документiв, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

Теги: #призначення #персонал #нова_пошта

