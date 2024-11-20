Депутатом парламенту від "Голосу" може стати постпред президента в АР Крим Ташева

Депутатом Верховної Ради від партії "Голос" замість померлого Олега Макарова може стати постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Це випливає з повідомлення Павла Кухти у фейсбуці у середу, про кандидатуру якого повідомляли як про наступного можливого володаря мандата депутата.

"Трохи зібʼю медійний ентузіазм. В мене з 2019 року лежить заява в ЦВК про відмову від мандату народного депутата, написана на прохання Святослава Вакарчука. Це було зроблено, щоб уникнути конфлікту інтересів між роботою в уряді та потенційним членством в опозиційній фракції. Ця заява не може бути відкликана, навіть за бажанням. Тому у будь-якому випадку право на отримання мандату далі перейде до Таміли Ташевої та Миколи Давидюка", - написав Кухта.

Як повідомлялося, 29 жовтня стало відомо про смерть народного депутата від "Голосу" Олега Макарова.