Події

20:25 20.11.2024

Депутатом парламенту від "Голосу" може стати постпред президента в АР Крим Ташева

1 хв читати
Депутатом парламенту від "Голосу" може стати постпред президента в АР Крим Ташева

Депутатом Верховної Ради від партії "Голос" замість померлого Олега Макарова може стати постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Це випливає з повідомлення Павла Кухти у фейсбуці у середу, про кандидатуру якого повідомляли як про наступного можливого володаря мандата депутата.

"Трохи зібʼю медійний ентузіазм. В мене з 2019 року лежить заява в ЦВК про відмову від мандату народного депутата, написана на прохання Святослава Вакарчука. Це було зроблено, щоб уникнути конфлікту інтересів між роботою в уряді та потенційним членством в опозиційній фракції. Ця заява не може бути відкликана, навіть за бажанням. Тому у будь-якому випадку право на отримання мандату далі перейде до Таміли Ташевої та Миколи Давидюка", - написав Кухта.

Як повідомлялося, 29 жовтня стало відомо про смерть народного депутата від "Голосу" Олега Макарова.

 

Теги: #депутат #голос #мандат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 14.11.2024
Нардепа Одарченка засуджено до 8 років в'язниці заочно за спробу підкупу керівництва Мінвідновлення

Нардепа Одарченка засуджено до 8 років в'язниці заочно за спробу підкупу керівництва Мінвідновлення

18:48 12.11.2024
ТСК ВР звертає увагу на низький рівень військової підготовки мобілізованих - нардеп

ТСК ВР звертає увагу на низький рівень військової підготовки мобілізованих - нардеп

19:34 07.11.2024
Гетманцев упевнений, що Зеленський підпише закон про підвищення податкових ставок

Гетманцев упевнений, що Зеленський підпише закон про підвищення податкових ставок

15:52 10.10.2024
Суд заарештував депутатку Хмельницької міськради, в якої знайшли незадекларовані $1,5 млн

Суд заарештував депутатку Хмельницької міськради, в якої знайшли незадекларовані $1,5 млн

17:05 13.09.2024
Шостий апеляційний адмінсуд підтвердив законність припинення фінансування партії "Голос"

Шостий апеляційний адмінсуд підтвердив законність припинення фінансування партії "Голос"

19:25 26.06.2024
НАЗК припиняє фінансування партії "Голос" через недостовірні дані у звітах на майже 5 млн грн

НАЗК припиняє фінансування партії "Голос" через недостовірні дані у звітах на майже 5 млн грн

19:15 09.01.2024
У Європарламенті ініціювали збір підписів за позбавлення Угорщини права голосу

У Європарламенті ініціювали збір підписів за позбавлення Угорщини права голосу

12:36 09.01.2024
НАЗК відновило держфінансування партії "Голос"

НАЗК відновило держфінансування партії "Голос"

15:38 20.12.2023
Зброя, гроші та люди - три складові, на яких "Голос" зосередиться у 2024 році, - заступниця голови фракції

Зброя, гроші та люди - три складові, на яких "Голос" зосередиться у 2024 році, - заступниця голови фракції

16:24 15.12.2023
КВУ: За рік 17 нардепів втратили мандат

КВУ: За рік 17 нардепів втратили мандат

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

Зеленський: Інформаційне нагнітання про якусь особливу небезпеку, яке було сьогодні, тільки допомагає Росії

Графіки відключень світла в четвер застосовуватимуться однією-двома чергами з 7:00 до 22:00

Двох керівників підрозділів Сил оборони підозрюють у зловживаннях під час закупівлі запчастин до бойових літаків

США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн

ОСТАННЄ

Ворог активізувався на времівському напрямку, продовжує інтенсивно атакувати і на покровському

Ворожа авіація продовжує завдавати ударів КАБ по Курській області

Україна та Італія поглиблять співпрацю в постачанні критичної сировини

Подоляк: Путіну потрібна заморожування війни через брак ресурсу, за деякий час він відновить агресію

Омбудсмен надіслав листи ООН і МКЧХ у зв'язку з інформацією про розстріл українських військовополонених на Курщині

Сибіга на зустрічі з Гроссі: Посилення присутності місій МАГАТЕ на наших ядерних об'єктах - необхідна відповідь на загрози ядерної небезпеки з боку РФ

Призупинення роботи посольства США в Києві не потребує евакуації його працівників - Держдеп

На Донеччині загинув 11-річний хлопчик, його сестра і дідусь поранені внаслідок ворожого обстрілу

Нідерланди завершили постачання до Румунії партії F-16 для навчання українських пілотів і техніків

Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА