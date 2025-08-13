Інтерфакс-Україна
12:51 13.08.2025

ВАКС засудив депутата з Одещини до 5 років в’язниці

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі депутата Білгород-Дністровської районної ради Одеської області, повідомляє пресслужба суду.

"Суд визнав його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 – ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 190 КК України. Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. На строк до набрання вироком законної сили до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за місцем проживання в Одесі (за винятком прямування до найближчого укриття під час повітряної тривоги)", - вказується у повідомленні.

На нього також покладено обов’язки прибувати за кожною вимогою до суду, здати на зберігання до Головного управління ДМС в Одеській області паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, та носити електронний засіб контролю.

Строк відбування покарання у виді позбавлення волі рахуватиметься із дня фактичного затримання після набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

У повідомленні не вказується ім’я депутата, але за даними ЗМІ мова йде про Анатолія Хмільківського. НАБУ і САП у квітні 2024 року повідомили йому про підозру. За версією слідства, підозрюваний схилив місцевого підприємця до надання неправомірної вигоди депутатам і голові селищної ради Одеського району, аби отримати землю в оренду з правом приватизації під забудову.

