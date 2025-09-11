У Черкасах працівника ТЦК двічі вдарили сокирою під час перевірки документів

У Черкасах затримали чоловіка, який, за версією ТЦК та СП, напав на двох військовослужбовців під час перевірки військово-облікових документів.

Як повідомила пресслужба Черкаського обласного ТЦК та СП у фейсбуці у четвер, у ході спілкування з працівниками ТЦК та поліцейськими , "громадянин почав поводити себе агресивно, на зауваження (…) не реагував. В подальшому громадянин різко почав розмахувати пакетом в якому знаходився предмет схожий на сокиру. В результаті чого один із військовослужбовців отримав 2 удари в область голови".

Крім того, повідомляють у ТЦК та СП, під час затримання цей громадянин розпилив газовим балончиком дратівливої дії в обличчя ще одного військовослужбовця. Після затримання на місце події прибула слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги.

"Особу громадянина було встановлено, він перебував у розшуку, а також при собі окрім сокири та балончика з рідиною дратівливої дії мав предмет схожий на пістолет", - повідомила пресслужба.

Зазначається, що наразі правоохоронні органи вирішують питання про внесення події в ЄРДР та притягнення громадянина до кримінальної відповідальності.

Як уточнює місцевий паблік News Cherkassy, нападник – Андрій Шиманович, священник УПЦ МП, "своєрідний православний блогер, що має аудиторію серед прихожан УПЦ МП"

Як повідомлялося, з 1 вересня представники ТЦК та СП, які працюють в групах оповіщення, зобов’язані використовувати нагрудні бодікамери.