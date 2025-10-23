Інтерфакс-Україна
23:29 23.10.2025

Свириденко в Черкасах провела виїзний Кабмін з питань ветеранської політики та обговорила підтримку бізнесу

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко разом із командою провела виїзне засідання уряду з питань ветеранської політики, під час якого було ухвалено програму "Ветеран", повідомляє вона у своєму телеграм-каналі.

У рамках заходу обговорювалися питання працевлаштування та перекваліфікації ветеранів, а також запровадження нової послуги – довготривалого супроводу для реабілітації після важких поранень.

Крім того, прем’єр зустрілася з лікарями Клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської облради, аби обговорити умови їхньої роботи та підготовку програми національного чекапу для людей віком 40 років.

"Поспілкувалась з підприємцями Черкащини. Обговорили виклики, які стоять перед бізнесом через обстріли енергообʼєктів, потреби відновлення виробництв після прильотів, програми підтримки в рамках "Зроблено в Україні"", - інформує прем’єр у дописі.

"Нам важливо чути тих, для кого ми розробляємо політики. Зауваження і коментарі, які висловлюють українські виробники, у результаті таких зустрічей призводять до вдосконалення програм і регуляторного поля", – зазначила прем’єр.

Також Свириденко оглянула об’єкти енергетики та перевірила заходи їхнього захисту від ворожих атак.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/768

Теги: #черкаси #кабмін #візит

