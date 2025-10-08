Інтерфакс-Україна
19:59 08.10.2025

У Черкасах чоловік помер під час проходження медкомісії в ТЦК

В Черкаському обласному ТЦК в понеділок, 6 жовтня, під час проходження медкомісії помер військовозобов’язаний, повідомляє пресслужба ТЦК у Facebook.

Зазначається, що чоловік був доставлений у ТЦК напередодні, 5 жовтня, для складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку.

"6 жовтня 2025 в складі команди він був направлений для представлення військовозобов’язаних на розгляд до рекрутингової групи рекрутингового центру. Перебуваючи в автобусі, під час очікування своєї черги на проходження ВЛК при багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, у військовозобов’язаного стався приступ епілепсії, внаслідок якого він випав на вулицю і вдарився головою. Побачивши це військовослужбовці підбігли до військовозобов’язаного з метою надання першої медичної допомоги та викликали лікарів вищезазначеного медичного закладу. По прибуттю медиків, постраждалий одразу був госпіталізований, але від отриманої травми помер", - вказується у повідомленні.

За фактом смерті військовозобов’язаного слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події.

"В свою чергу відповідно до наказу начальника Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначено та проводиться службове розслідування. Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки всіляко сприяє проведенню слідства з метою встановлення причин та обставин, які сприяли трагічному випадку", - наголосили в ТЦК.

 

