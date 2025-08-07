Інтерфакс-Україна
Події
13:23 07.08.2025

Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в "МакДональдзі" в Черкасах

1 хв читати
Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в "МакДональдзі" в Черкасах
Фото: Нацполіція

Поліція Черкас затримала чоловіка за стрілянину в "МакДональдзі", повідомили у Національній поліції України.

"Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією правоохоронців, подія сталась сьогодні близько 11:00 години: до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Смілянській. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію.

Поліцейські негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію.

"Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу", - повідомили поліцейські.

Теги: #черкаси #затримання

